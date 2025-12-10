Morelia, Michoacán; 10 de diciembre de 2025.- El deporte es una de las principales actividades para construir la paz e impulsar a los jóvenes, refrendó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al asistir a la inauguración de las canchas de Fútbol 7 en la Escuela Secundaria Federal Número 2 “Hermanos Flores Magón”.

En presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el alcalde comentó “Hablábamos con el gobernador de empezar a convertir a Morelia a Fútbol 7 porque este deporte viene pegando con todo a nivel internacional y aquí en su escuela ya tienen su cancha”.

Cabe recordar que Alfonso Martínez ha señalado el auge de esta modalidad de fútbol a nivel internacional e impulsado su práctica en nuestra ciudad, al incluso contar con una generación de jóvenes campeones mundiales de la Copa de Naciones, cuyas canchas de entrenamiento en la Unidad Deportiva 150 fueron readecuadas por su administración.

De esta forma, el Gobierno de Morelia reafirma su apoyo al deporte como motor de paz y el fomento a las disciplinas que permiten crecer y hacer brillar a la juventud de nuestra ciudad.