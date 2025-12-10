Uruapan, Mich.- 10 de diciembre de 2025.- Un hombre de la tercera edad pereció aparentemente víctima de un infarto, en los baños de la tienda de autoservicio Walmart Uruapan.

Fue la tarde de este miércoles. cuando algunos clientes del establecimiento ubicado en la colonia El Periodista reportaron al número de emergencias 911, que un adulto mayor se había desmayado en el área de sanitarios, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de Protección Civil Municipal.

A su arribo, los sólo confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales, por lo que resguardaron el lugar y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las diligencias respectivas. Hasta el momento la identidad del ahora occiso es desconocida.