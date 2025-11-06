Morelia, Michoacán; 06 de noviembre de 2025.- Continuando su compromiso por cuidar la salud de las y los morelianos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó la rehabilitación de la Unidad Médica Municipal “Ricardo Flores Magón” al poniente de la ciudad.

Acompañado por vecinos, personal médico y funcionarios municipales, el alcalde recorrió este punto de atención primaria a la salud, que fue rehabilitado de manera integral incluyendo renovación de su red eléctrica y sanitaria, reforzamiento de su cerco perimetral, así como impermeabilización y pintura.

Martínez Alcázar informó a vecinos y vecinas que, si bien este es un tema de índole del Gobierno Federal, la administración a su cargo está haciendo todo lo posible por cuidar la salud de las y los morelianos.

Es gracias a esta inversión del gobierno de Alfonso Martínez, que la unidad ofrece consultas de medicina general, odontología, nutrición y psicología, y atendió a más de 2 mil pacientes en octubre pasado, señaló la titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño.

Cabe destacar que, por instrucciones del alcalde, actualmente se invierten 1.2 millones de pesos en la rehabilitación de cuatro clínicas municipales, incluyendo las unidades de Leandro Valle, Lomas del Pedregal y Lucio Cabañas, precisó el titular de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia.

Al término del recorrido, el presidente municipal hizo el compromiso de que en 2026 también se rehabilitará la calle de la clínica, para que los colonos tengan condiciones óptimas para llegar a atenderse.

También estuvieron presentes en la supervisión: el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez; la síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez; y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo.