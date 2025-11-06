Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) pone a disposición de la población una amplia red de atención psicológica gratuita e integral, para ayudar al manejo del estrés en los diferentes ámbitos de la vida y así prevenir afectaciones psicológicas mayores.

Para asegurar la cobertura en todo el estado, se cuenta con cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) ubicados en Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora, que ofrecen servicios especializados y comunitarios para el manejo del estrés y adicciones.

Estos centros cuentan con equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, médicos y trabajadores sociales que ofrecen consultas, terapia psicológica y psiquiátrica, talleres preventivos, y apoyo a familiares.

Adicionalmente, los 27 hospitales estatales de Michoacán están plenamente equipados para ofrecer atención integral en salud mental, incluyendo consultas y seguimiento psicológico, también se encuentran activos 32 módulos de telemedicina en salud mental en diversas unidades a lo largo de la entidad.

Para quienes requieran atención inmediata o se encuentren en zonas alejadas, la SSM cuenta con las líneas de apoyo Hablemoos, 443 314 1617 y 443 315 9037, que brindan atención las 24 horas, los 365 días del año.

La SSM reitera que buscar apoyo psicológico es un acto de responsabilidad y autocuidado, el estrés cotidiano o estacional puede afectar la calidad de vida de las personas, así como la de su entorno.