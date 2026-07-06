Zitácuaro, Mich.- Lunes 06 de julio de 2026.- Un albañil resultó gravemente lesionado tras sufrir una descarga eléctrica cuando laboraba en una obra ubicada en la colonia Loma Larga, en la cabecera municipal de Zitácuaro, informaron fuentes de rescate.

El accidente se registró durante la tarde de este lunes, cerca de la Escuela Primaria Benito Juárez, y fue reportado al número de emergencias, lo que movilizó a bomberos y paramédicos municipales.

Los rescatistas brindaron los primeros auxilios al trabajador y posteriormente lo trasladaron a un hospital particular para recibir atención médica especializada.

La identidad del paciente no fue revelada; trascendió que padeció quemaduras de segundo y tercer grado. Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del incidente.

RED 113