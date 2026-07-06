Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Por quinto año consecutivo, Michoacán consolidó un proceso de ingreso a las Escuelas Normales libre de toda corrupción, basado en la transparencia, legalidad y orden. El pasado domingo se llevó a cabo con éxito la aplicación del examen Ceneval para el ciclo escolar 2026-2027, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Durante rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Iemsysem resaltó que la entidad es de los pocos estados del país que entrega resultados el mismo día de la aplicación del examen. Detalló que, apenas seis horas después de concluida la evaluación, comenzaron a publicarse los listados de las y los aspirantes seleccionados en cada una de las sedes de aplicación y en las redes sociales oficiales, brindando certeza y oportunidad a las y los sustentantes.

Además, informó que la jornada se desarrolló con saldo blanco y sin incidentes que afectaran la actividad en las cuatro sedes habilitadas. Asimismo, destacó que el 92.7 por ciento de los 2 mil 963 aspirantes con registro completo acudió a presentar la evaluación, lo que representa la participación de 2 mil 749 sustentantes para los mil 080 espacios disponibles a las nueve instituciones formadoras de docentes.

La asistencia se distribuyó de la siguiente manera: mil 683 en el Recinto Ferial de Morelia; 601 en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas; 268 en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan; y 197 en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío.

También reconoció el compromiso de las instituciones y dependencias que participaron en el operativo, entre ellas las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Salud, Finanzas y Administración y Desarrollo Económico; la Guardia Nacional, Protección Civil, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, notarios públicos, instituciones de educación superior y media superior, así como las y los observadores ciudadanos, cuyo trabajo coordinado permitió garantizar un proceso ordenado, seguro y con plena transparencia.

Con este resultado, afirmó la funcionaria estatal, al señalar que Michoacán fortalece un modelo de ingreso a las Escuelas Normales sustentado en el mérito y la igualdad de oportunidades, consolidando cinco años consecutivos de un proceso confiable que brinda certeza a las y los aspirantes y refrenda el compromiso del gobierno estatal con una educación de calidad desde la formación de las futuras maestras y maestros.