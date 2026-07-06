Morelia, Michoacán 06 de julio de 2026.- En sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se eligió a la doctora Ireri Suazo Ortuño como ganadora de la condecoración “Amalia Solórzano Bravo 2026”, el máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Morelia a las mujeres o instituciones más destacadas.

El Alcalde, Alfonso Martínez informó que se recibieron ocho propuestas, todas ellas muy valiosas. “El comité revisó cada uno de los expedientes de la trayectoria de las instituciones y las personas que fueron propuestas, y decidió pasar estas tres como finalistas. Convocaremos también a las abogadas de Michoacán y a la doctora Patricia de Jesús Alarcón Chaires, quienes recibirán un reconocimiento especial”, señaló.

Ireri Suazo Ortuño, una científica sobresaliente, investigadora biológica y defensora del fortalecimiento institucional y social en el estado de Michoacán. Nacida en Huetamo, Michoacán, cursó la licenciatura y maestría en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para posteriormente obtener su Doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta sólida formación la llevó a consolidarse como profesora investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA) de la UMSNH, espacio desde el cual ha liderado la vanguardia científica regional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) en el Nivel II y expresidenta de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, cuenta con decenas de publicaciones de impacto internacional enfocadas en la resiliencia animal y las respuestas ecosistémicas ante estresores ambientales.

Su liderazgo trascendió la docencia a través de cargos ejecutivos en la administración universitaria y pública, tales como Directora del INIRENA, Coordinadora General de Estudios de Posgrado y Coordinadora de la Investigación Científica de la UMSNH. Asimismo, expandió su impacto social al fungir como Directora de Servicio Social Comunitario de la SEDESO del Gobierno de Michoacán, coordinando programas como “Servicio Social en Tu Comunidad”, el innovador esquema “Médico en Tu Casa” y las jornadas de “Salud Visual”, mediante las cuales se realizaron cerca de cinco mil cirugías oftalmológicas gratuitas para poblaciones de escasos recursos.

La Presea Amalia Solórzano Bravo es uno de los máximos reconocimientos que otorga el Ayuntamiento de Morelia a mujeres, instituciones u organizaciones que destacan por su trayectoria en favor de la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como por su contribución al desarrollo social, científico, cultural, cívico o humanitario del municipio, el estado y el país.

La presea será entregada el próximo 10 de julio en sesión extraordinaria de Cabildo al filo de las 9:00 horas en sala de Cabildo del Centro Administrativo Morelia (CAM).