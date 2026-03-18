Morelia, Mich.- Miércoles 18 de marzo de 2026.- Un hombre de la tercera edad que se encontraba enfermo y era trasladado a un hospital de Ciudad Salud falleció a bordo de una ambulancia durante el trayecto, en la zona norte de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con autoridades policiales y de rescate, el hecho ocurrió la mañana de este miércoles. La unidad médica se detuvo sobre el Libramiento Norte, cerca de la avenida Morelos, en el Distribuidor Vial de la Salida a Salamanca, a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva.

Los paramédicos confirmaron el deceso del paciente de 64 años de edad y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, acudieron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes realizaron las diligencias respectivas y llevaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Dato extraoficial

De manera extraoficial, trascendió que alrededor de las 06:30 horas el sexagenario comenzó a sentirse mal de salud y se quejaba de un dolor agudo en el pecho. Sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular a la Clínica del ISSSTE, ubicada en la colonia Fovissste Morelos; sin embargo, presuntamente no fue recibido por el personal, el cual les indicó que debían llevarlo al Hospital del ISSSTE, en Ciudad Salud.

Tras aproximadamente 20 minutos de espera, un médico salió, se dirigió al automóvil donde se estaba el paciente y le colocó un suero. Minutos después arribó una ambulancia de Ambumed para canalizarlo al referido nosocomio. Ya cuando circulaban sobre el Libramiento Norte, el hombre ya no tenía signos vitales y los socorristas avisaron a las instancias competentes.



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