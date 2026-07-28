Morelia, Michoacán, 28 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó la respuesta de la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum ante las declaraciones del asesor estadounidense Stephen Miller, quien afirmó que los cárteles controlan México y señaló que ese tipo de expresiones desconocen los resultados, la soberanía nacional y el esfuerzo diario del Gobierno de México por construir paz.

Jesús Mora afirmó que México mantiene coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero no acepta discursos que pretendan presentar al país como un territorio sin gobierno. “La Presidenta lo dijo con claridad: en México gobierna el pueblo. Hay cooperación, hay diálogo y hay trabajo conjunto, pero no vamos a aceptar que desde fuera se quiera reducir a nuestra nación a una caricatura de violencia”, señaló.

El dirigente morenista sostuvo que los índices a la baja en delitos de alto impacto demuestran que la estrategia de seguridad de la Dra. Claudia Sheinbaum avanza con inteligencia, coordinación y presencia territorial. Subrayó que los resultados no se construyen con declaraciones estridentes, sino con combate a generadores de violencia, atención a las causas, fortalecimiento institucional y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

También recordó que Estados Unidos debe asumir su parte de responsabilidad en el fenómeno criminal, especialmente en el consumo de drogas, la distribución, el lavado de dinero y el tráfico de armas que fortalecen a los grupos delictivos. “No se puede hablar de seguridad mirando sólo hacia México y cerrando los ojos ante el mercado de drogas, dinero y armas que opera del otro lado de la frontera”, expresó.

Jesús Mora concluyó que Morena acompañará a Claudia Sheinbaum en una política de seguridad firme, soberana y basada en resultados. “México quiere cooperación, no subordinación; respeto, no calumnias. La paz se construye todos los días con trabajo, inteligencia y justicia social, no con discursos intervencionistas que buscan golpear políticamente a nuestro país”, afirmó.