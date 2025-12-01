Zamora, Mich.- 1 de diciembre de 2025.- Un adolescente resultó herido tras ser atacado a balazos dentro de un billar ubicado en la zona centro de Zamora. Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión, mientras que el presunto responsable logró huir antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con información recabada, los números de emergencia recibieron múltiples reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Principal. Los elementos de los tres niveles de gobierno se trasladaron al lugar y comenzaron la búsqueda del sitio exacto del ataque.

Al llegar a las calles Hidalgo y Amado Nervo, los uniformados fueron informados de que los disparos habían ocurrido dentro del billar “El Mago”. Dentro del establecimiento localizaron casquillos percutidos calibre .9 milímetros, confirmando que se trató de una agresión directa.

Minutos más tarde, las autoridades fueron notificadas de que un joven herido había sido trasladado por particulares a un hospital cercano. Al acudir al nosocomio, los agentes encontraron al adolescente lesionado, identificado como José Ignacio P., de 16 años de edad, vecino de la colonia Valencia Segunda Sección, quien quedó bajo resguardo policial mientras recibía atención médica.

El personal de la Fiscalía General del Estado acudió primero al billar para procesar la escena y recolectar indicios, y posteriormente se presentó en el hospital para entrevistar al afectado e iniciar las investigaciones correspondientes.