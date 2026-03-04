Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la inauguración de la exposición de arte plumario “Poesía en Plumas”, de la artista Caritina Muñoz Calderón, que se realizará en el Museo Casa Natal de Morelos el próximo 6 de marzo a las 18:00 horas.

La muestra reúne más de una docena de piezas que exploran la delicadeza y el simbolismo de esta tradición artesanal de gran riqueza estética en México. A través de esta técnica, la artista crea composiciones que dialogan con la naturaleza, el color y la textura de las plumas, transformándolas en imágenes poéticas.

Caritina Muñoz Calderón inició su trayectoria en el arte plumario en 2009, al integrarse a un taller impartido en el Museo del Estado. Desde entonces ha participado en diversas exposiciones colectivas y actividades culturales, consolidando una práctica artística que combina la tradición artesanal con la experimentación plástica.

A lo largo de su labor profesional ha formado parte de exposiciones relevantes como la muestra conmemorativa del 25 aniversario de la plumaria en Michoacán y “Arte Plumaria: Muralistas y Pintores Mexicanos”, organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el marco de su centenario, además de participar en distintas exhibiciones vinculadas a celebraciones culturales de Morelia.

La exposición “Poesía en Plumas” tendrá entrada libre y podrá visitarse del 6 al 20 de marzo de 2026 en el Museo Casa Natal de Morelos, ubicado en la calle Corregidora 113, en el Centro Histórico de Morelia.

