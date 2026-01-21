Morelia, Michoacán, 21 de enero del 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, durante este 2026 continuarán y se fortalecerán las actividades dirigidas a las juventudes con el objetivo de garantizar sus derechos, ampliar oportunidades y generar condiciones de bienestar para los más de 311 mil estudiantes de bachilleratos y universidades del estado, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).

Tras la reunión de trabajo entre la titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, y Lucero Huerta Pineda, enlace en Michoacán del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se estableció una agenda conjunta con enfoque de derechos humanos, centrada en las necesidades y realidades de las y los jóvenes estudiantes.

Entre los ejes principales destacan activaciones físicas, proyecciones de cortometrajes, foros, tequios y la elaboración de murales. Estas actividades, orientadas a la construcción de la paz, la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia, se realizarán de manera mensual y simultánea en los cerca de 400 planteles educativos de nivel medio superior y superior del estado.

Asimismo, se impulsarán estrategias que fortalezcan la identidad, la soberanía y el desarrollo integral de las juventudes, a través del acceso a la cultura, el deporte y la participación comunitaria, reconociendo estos espacios como herramientas clave para la formación académica y social.

Con esta coordinación entre estado y federación, Michoacán refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente y articulada para que las juventudes michoacanas sean protagonistas del desarrollo del estado, consolidando políticas públicas que acompañen su trayectoria educativa y su proyecto de vida.