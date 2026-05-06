Morelia, Michoacán, 6 de Mayo de 2026.- A fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, la Secretaría de Gobierno realizó la dotación de equipo especializado a elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Durante la entrega, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, refrendó el compromiso de respaldar y fortalecer a quienes diariamente trabajan para salvaguardar la integridad y el bienestar de la población.

“Cuidar a quienes nos cuidan, así resumimos el compromiso y reconocimiento del Gobierno de Michoacán hacia el personal de Protección Civil. Ya que con estas acciones fortalecemos sus capacidades y consolidamos esfuerzos para brindar a la población cuerpos de seguridad y atención de emergencias cada vez más preparados” aseveró Zepeda Villaseñor.

Entre el equipamiento entregado destacan trajes multipropósito para operaciones en estructuras colapsadas e incendios forestales, así como un sistema aéreo no tripulado equipado con visión nocturna y cámara térmica. Asimismo, se sumaron tres unidades pick-up y una moto acuática destinada al rescate y traslado del personal operativo.