Uruapan, Mich.- 02 de septiembre de 2025.- Durante los primeros minutos de este martes, un hombre fue ultimado a tiros por delincuentes armados en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque armado se registró sobre la calle Diego Rivera, casi esquina con Ignacio Zaragoza, donde vecinos escucharon varias detonaciones y enseguida observaron a una persona tirada.

Alarmados los civiles notificaron los hechos al número de emergencias, por lo que al lugar se desplazaron paramédicos de Cruz Roja, mismos qje al revisar al agraviado confirmaron que ya no tenía signos vitales; su identidad es desconocida hasta el momento, sin que fuera revelada su media filiación.

La escena del crimen fue acordonada por elementos de la policía local y más tarde personal especializado de la Fiscalía Regional de Justicia se dio cita para realizar las actuaciones de pertinentes y al término de las actuaciones el cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense local.