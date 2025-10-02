Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- El Parque Zoológico Benito Juárez celebra su 55 aniversario consolidándose como uno de los recintos más importantes de México y Latinoamérica. Su relevancia radica tanto en la diversidad de especies que resguarda como en su firme compromiso con la conservación y la educación ambiental.

Durante la ceremonia, el director del zoológico, Julio César Medina Ávila, destacó la importancia de este espacio emblemático que, a lo largo de más de cinco décadas, se ha convertido en un lugar de aprendizaje, investigación y esparcimiento para miles de visitantes.

“El Zoológico de Morelia no es solo un sitio para admirar animales, es un aula viva, un refugio de conocimiento y conservación, un espacio donde la ciencia, la educación y el amor por la naturaleza se entrelazan. Gracias al esfuerzo de generaciones de trabajadores, médicos veterinarios, biólogos y cuidadores, hoy seguimos siendo un referente en Latinoamérica”, señaló.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, recordó que el recinto ha sido testigo de innumerables momentos que forman parte de la memoria de los morelianos y visitantes de todo el país, desde los primeros recorridos familiares hasta los programas educativos y de conservación que lo distinguen en la actualidad. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a seguir valorando este patrimonio vivo.

En el acto, se reconoció la labor de uno de los guarda animales más reconocidos a nivel Latinoamérica, Humberto González Guzmán, quien fue galardonado con el premio Innovación a la Excelencia por parte de American Association of Zoo Keepers (AAZK) por la remodelación del albergue del jaguar.

De igual forma, se realizó un homenaje póstumo al médico José Eugenio Vázquez Solorio, quien por más de 40 años laboró en el zoológico. Su viuda, María Guadalupe Martínez Durán, recibió un reconocimiento por parte de la dirección.

Asimismo se develó una estatua de mármol en honor a la osa polar Yupik, misma que será colocada en la entrada al parque, cuenta con una placa en homenaje a los trabajadores del parque que han fallecido en servicio.

Con 55 años de historia, el Parque Zoológico Benito Juárez reafirma su misión de ser un espacio de conservación, educación y recreación, manteniéndose como uno de los orgullos más grandes de Morelia y Michoacán.