Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- Como parte del avance en las obras del teleférico de Morelia y el sistema Morebús, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) implementará un cierre a la circulación en la zona del Obelisco a Lázaro Cárdenas y la calzada La Huerta, del 25 de julio al 19 de agosto. La medida busca intensificar los trabajos durante este periodo vacacional para reabrir el tránsito antes del regreso a clases.

La titular de la Sedum, María Elena Huerta, informó que las modificaciones a la circulación contemplan ajustes importantes en la operación vial, derivados del cierre preventivo de las laterales sobre la calzada La Huerta, donde se construyen las obras del teleférico. Precisó que se busca mantener la movilidad en la zona mediante rutas alternas que permitan distribuir de manera eficiente el flujo vehicular.

“Estos cierres son parte de una estrategia para intensificar los trabajos de ambas obras, tenemos que aprovechar el periodo vacacional para terminarlas y evitar molestias para quienes transitan todos los días por la zona, posteriormente la circulación se habilitará como venía funcionando”, destacó la titular.

Entre los ajustes viales más importantes destaca la habilitación de un carril en doble sentido sobre la avenida Madero con dirección de Tres Puentes al Centro de Morelia. Esta adecuación permitirá que el transporte público y los vehículos particulares continúen de forma directa, sin necesidad de ingresar a la glorieta del Monumento, reduciendo así los puntos de congestión.

De igual forma, los semáforos de esta intersección permanecerán en modo preventivo, mientras que elementos de la Guardia Civil y personal de apoyo coordinarán manualmente la circulación para agilizar el paso de los vehículos y garantizar la seguridad de automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.

Asimismo, se habilitará un carril de doble sentido en la primera cuadra de la calle Mintzita, junto al bordo del Río Grande. Desde allí, el tránsito podrá incorporarse a la calle Rita Pérez de Moreno y continuar por María Rodríguez del Toro hasta la avenida Madero, este trayecto permitirá redistribuir los vehículos que se dirigen hacia la calzada La Huerta, con salida por la calle del Poder Judicial.

La Sedum exhorta a la población a anticipar sus traslados, utilizar las rutas alternas y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo, con el fin de contribuir a una circulación más ordenada, segura y eficiente para todas y todos.