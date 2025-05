Morelia, Michoacán, a 01 de mayo de 2025.- Los destacados nicolaitas, el doctor Felipe de Jesús Domínguez Chávez, el doctor Carlos Antonio Martínez Palacios, la ciudadana María Guadalupe Ramírez y el maestro José Luis López Pedraza, recibieron de manos de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, la Presea “Vasco de Quiroga” 2025.

En sesión solamente del Consejo Universitario, se entregó dicho galardón que reconoce la trayectoria, la aportación y el compromiso de cada uno de los y la recipiendaria.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila en su calidad de presidenta del máximo órgano de gobierno de la UMSNH, felicitó a quienes hoy reciben la Presea “Vasco de Quiroga”, tras referir que son notables trabajadores nicolaitas cuyas acciones, trayectoria, pero sobre todo el compromiso y la gran responsabilidad que conjuga el amor hacia la Universidad, es lo que el día de hoy da realce a que la casa de estudios sea la institución pública de la que estamos orgullosas y orgullosos.

“Felicidades a todas y todos que hoy son reconocidos por nuestra Universidad Michoacana, de quienes estamos orgullosos por el trabajo que realizan y que enaltece la imagen de la institución”, sostuvo.

Durante su participación, el doctor Felipe de Jesús Domínguez Chávez, quien obtuvo el reconocimiento por Trayectoria Destacada como Docente en Nivel Licenciatura, afirmó que, como cirujano pediatra su pasión ha sido operar y enseñar a las y los estudiantes. Agradeció a su familia y a la UMSNH el haberle otorgado la Presea, que dijo, portaré con honor y humildad, “pero principales agradezco a los niños enfermos y sanos que me permitieron aplicar y practicar lo poquito o lo mucho que he aprendido, también a mis alumnos porque yo creo que yo aprendí más con ellos”.

En su turno, el doctor Carlos Antonio Martínez Palacios, quien recibió el galardón por la Trayectoria Destacada en Investigación Científica o en Desarrollo Tecnológico, tras compartir parte del proyecto del rescate al pez blanco que realiza, consideró que la Universidad no sólo solo puede seguir generando ciencia de excelencia, sino también hacerla accesible, útil y transformadora para las comunidades que más lo necesitan. “Agradezco este reconocimiento que se me otorga, no tomo esto como una meta alcanzada sino como un paso más en el camino hacia la búsqueda de la excelencia, esperando seguir contribuyendo al legado que en algún momento dejaré y que espero sea de mucha utilidad para toda la comunidad nicolaita del estado y del país”.

Al obtener el galardón por Trayectoria Destacada como Trabajador/a Administrativo y Manual, la nicolaita María Guadalupe Ramírez, manifestó su satisfacción por recibir el galardón, al compartir que la labor que desempeña en las Casas del Estudiante la hace con gusto y compromiso. “Me siento profundamente agradecida y honrada por recibir esta Presea”.

En tanto, el maestro José Luis López Pedraza, recipiendario del reconocimiento por Trayectoria Destacada en Creación, Promoción, Gestión y Difusión de la Cultura y las Artes consideró que sin arte, cultura y educación no puede darse una transformación profunda, y aseguró que recibir este galardón es un honor que llena su corazón de gratitud, “y refuerza en mí un compromiso aún más profundo, uno que asumo con entusiasmo y entrega, mi propósito sigue siendo claro, contribuir siempre al bienestar de nuestra sociedad, y con ello honrar y enaltecer a nuestra querida alma mater, la Universidad Michoacana”.