Morelia, Michoacán; 22 de enero de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, mantuvo una reunión de diálogo e intercambio con vecinos de la colonia El Arquito en la tenencia Morelos, ya que la cercanía con la zona rural es una de las directrices para seguir consolidando el mejor lugar para vivir.

En una nutrida reunión con habitantes del lugar, el encargado de la política interna del municipio escuchó a los vecinos y las vecinas en un diálogo abierto, así como también les informó las acciones que realiza el Gobierno Municipal para juntos avanzar en la cobertura de sus necesidades.

En este marco, recordó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es mantener y reforzar la cercanía con las tenencias, para seguir creando el mejor lugar para vivir tanto en la ciudad como en la zona rural.

Acompañado por la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, así como personal de la propia Secretaría del Ayuntamiento, Yankel Benítez refrendó que esta administración continúa con una forma de trabajo que da resultados: escuchar a la ciudadanía para conocer sus solicitudes y trazar una ruta de atención con las áreas correspondientes del Gobierno de Morelia.