Ya descansa en Tacámbaro la soldado Ana Fernanda; ¡¡¡la exigencia, Justicia!!!

Tacámbaro, Mich.- 11 de abril de 2023.- Acompañada por sus seres queridos y con la música de la banda de viento “La Patrona”, así arribó la urna que contiene las cenizas de Ana Fernanda, la soldado muerta hace un mes en una base militar de Texas, hasta la iglesia de Fátima en la zona Centro del municipio de Tacámbaro para ser despedida con una misa.

Aún con el dolor a flor de piel por la pérdida de una joven tacambarense, que estaba cumpliendo una de sus metas como elemento de las Fuerzas Amadas Estadounidenses, familiares y amigos llenaron el recinto religioso para despedirla con una misa.

Sus familiares más cercanos caminaron hacia el altar sosteniendo la urna con sus cenizas, la bandera de los Estados Unidos, aquella bandera con ma que hace unos días, sus compañeros le brindaban honores, su uniforme militar y una foto de la joven que tanto amaban.

El obispo de Tacámbaro Gerardo Díaz Vásquez ofició la celebración, en la que llamó a acercarse al amor de Dios, ante el dolor que ocasionó una pérdida tan abrupta, en la que fue arrebatada la vida de una joven ejemplar y que ha ha sido y será ejemplo para la comunidad.

Luis Felipe Lozano, tío padrino de Ana Fernanda señaló en entrevista, “Fue nuestra niña creció con nosotros siempre fue muy destacada, una niña muy amable, muy correcta, muy estudiosa, nos quisimos mucho y nos duele tanto. Uno no quería que se fuera, pero no le podemos cortar las alas de querer salir adelante y va a estar aquí en la milicia, y se abrió allá la oportunidad y se fue”.

Mientras que Fernando Ruiz Santillán, abuelo de la soldado abrió su corazón y comentó, “Ella fue mi hija desde antes de nacer, yo siempre fui atento con su mamá, le teníamos toda una canastilla completa para cuando ella naciera”

Ruiz Santillán coincidió en que, “era una niña muy brillante, muy agradable muy hermosa, con una lucidez muy especial, un candor de mujer extraordinario. Siempre fue jefa de grupo con sus compañeros”.

La exigencia de la familia es solo una, “en este momento estamos exigiendo justicia, no sabemos qué pasó. Nos sentimos impotentes. Yo creo que se van a aclarar todas las cosas y se va a saber a plenitud, porque no creo que no podemos pensar que la encuentran muerta en la base”, fue el reclamo del abuelo de la víctima.

“¿Qué es lo que cuidan entonces? ¿A quién están cuidando? ¿Dónde están las cámaras? Nosotros como familia y desde nuestro amor sentimos horrible”, finalizó Fernando Ruiz.

Hoy Tacámbaro está se luto, ha vuelto Ana Fernanda, pero lo hizo en una urna, lo hizo luego de que le fueran cortadas sus alas, cuando apenas comenzaba a vivir, el sentimiento que priva es de tristeza, pero acompañado de dudas que generan el no saber hasta el momento las circunstancias en las que ocurrieron su muerte.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción