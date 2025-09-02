Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anuncia el regreso de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) con su Temporada de Otoño 2025. El concierto inaugural se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre, a las 19:30 horas en el Teatro Melchor Ocampo, como parte de las Jornadas INBAL-SACM y en el marco de la edición 13 del Festival Artístico de Otoño.

La velada estará bajo la dirección del maestro Enrique Diemecke y dedicada al 80 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). El programa celebra la creación musical mexicana con un repertorio que incluye Die-Sir-E, de Enrique Diemecke; Ángelus y Tres cartas de México, de Miguel Bernal Jiménez; La montaña de las niñas, de Gerardo Cárdenas; y Los cuatro convidados, de Mario Lavista.

Los boletos tienen una cuota de recuperación de 50 pesos y estarán disponibles a partir de este martes 2 de septiembre en las oficinas de la Osidem, ubicadas al interior del Teatro Melchor Ocampo, en la calle Melchor Ocampo 256, Centro Histórico, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

La Temporada de Otoño 2025 se extenderá del 2 de septiembre al 19 de diciembre, con un total de 15 conciertos, entre ellos destacan, Réquiem de Día de Muertos en la Catedral de Morelia y la Basílica de Pátzcuaro; los programas patrio y navideño; además de la participación en la clausura del Festival de Guitarra de Morelia y la inauguración del Festival Internacional de Órgano de Morelia.