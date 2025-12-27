Morelia, Mich.- Sábado 27 de diciembre de 2025.- Durante la mañana de este sábado una camioneta volcó tras caer a un desnivel ubicado a la orilla de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, en la zona norte de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con fuentes policiales y de rescate, el percance ocurrió entre las calles 1927 y 1926, frente a la colonia 3 de Agosto, en las inmediaciones del asentamiento Profesor Jesús Romero Flores.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, dos tripulantes de la raferida unidad sufrieron crisis nerviosa, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos.

Posteriormente arribaron oficiales de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.