Uruapan, Mich.- 4 de marzo de 2026.- Un incendio de grandes proporciones consumió un taller mecánico y varios vehículos la mañana de este miércoles en la colonia Ignacio Gómez, al oriente de la ciudad de Uruapan, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y dejó cuantiosos daños materiales.

El siniestro fue detectado por vecinos que observaron una intensa columna de humo negro que salía de un inmueble ubicado sobre la calle Gómez, por lo que de inmediato realizaron reportes a los sistemas de emergencia ante el riesgo de que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Tras el aviso, al sitio acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios de Uruapan, quienes desplegaron maniobras durante varios minutos para combatir las llamas que ya se habían extendido dentro del taller mecánico.

Gracias a su intervención se logró controlar el fuego y evitar que alcanzara otros inmuebles aledaños.

En el lugar, al menos dos vehículos quedaron completamente calcinados, además de registrarse severos daños en la estructura del establecimiento.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, situación que será determinada por autoridades de Protección Civila mediante las investigaciones correspondientes.



RED 113