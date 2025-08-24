Charo, Mich.- Domingo 24 de agosto de 2025.- Un hombre joven falleció tras la volcadura de un vehículo todo terreno RZR Trail, esto sobre la carretera Morelia-Toluca, también conocida como carretera a Mil Cumbres, indicaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo a la altura de la población de Pontezuelas y de la desviación a la comunidad de Pino Real, ambas ubicadas en el municipio de Charo. Unos oficiales acudieron al sitio junto con paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo.

Los agentes abanderaron el incidente y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), posteriormente arribaron los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones respectivas.

La identidad del difunto no fue expuesta por la Policía, él tenía aproximadamente 28 años de edad, vestía playera negra y pantalón negro. Los peritos criminalistas llevaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor.