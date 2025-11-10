Zitácuaro, Mich.- Domingo 09 de noviembre de 2025.- Dos jóvenes resultaron lesionados tras la volcadura de una camioneta sobre el Libramiento Francisco J. Mujica de la ciudad de Zitácuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia La Palma de Cedano, en la salida a Morelia. Unos vecinos reportaron la situación al número de emergencias.

Después acudieron bomberos locales, quienes atendieron a los heridos y uno de ellos —de 22 años de edad— fue canalizado a un nosocomio para su valoración médica, el otro —19 años—se negó al traslado hospitalario.

Los oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Por último, el vehículo siniestrado, uno de la marca Nissan color blanco, fue retirado por una grúa y llevado a un corralón.