Salvador Escalante, Mich.- 29 de octubre de 2025.- Un camión repartidor de la empresa LALA protagonizó la mañana de este miércoles una volcadura sobre la Autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio y de seguridad.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 82, donde el vehículo Isuzu de 3 y media toneladas, con placas JT-87-627 del estado de Jalisco, terminó volcado sobre su costado izquierdo.

Paramédicos de AMBUMED/Autopistas Michoacán acudieron de inmediato y localizaron a un solo ocupante, identificado como Brandon Abraham C., de 31 años de edad, quien conducía la unidad siniestrada. El hombre se encontraba consciente y orientado, con lesiones leves y signos de policontusiones, pero decidió no ser trasladado a un hospital.

Tras confirmar que no había riesgo para la vida del conductor, el personal médico se retiró del sitio. En tanto, Auxilio Vial y Guardia Nacional se hicieron cargo de las labores de abanderamiento y retiro del camión, que fue remolcado a un corralón para los procedimientos correspondientes.

RED 113