Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), en conjunto con nueve instituciones públicas, lanzaron la convocatoria para la quinta edición del Concurso de Cineminuto, Cortometraje y TikTok “Visibilizando la Discriminación”.

La directora general del Coepredv, Nohemí Hinojosa Castillejo, señaló la importancia de que participen en este concurso para ayudar a visibilizar la discriminación y contribuir en las acciones por la igualdad en Michoacán.

Podrá participar cualquier persona que viva en la entidad, y que cuente con un teléfono celular para grabar. Se premiará a los primeros lugares de cada categoría con 10 mil pesos y un equipo de cómputo, a los segundos lugares con 8 mil pesos un equipo de cómputo, y los terceros lugares con 5 mil pesos y una tablet.

Las bases del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1Kd9naHhdexRC_YSnIYgoz92FtgkACrM-/view?usp=sharing

La fecha límite para presentar propuestas es el 30 de abril en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbldQyNUDvvCDCxgkApwGpeAJaxzvczY055ipTkFBimh3Bag/viewform?usp=header