Uruapan, Mich.- 16 de noviembre de 2025.- La madrugada de este domingo, se registró una violenta riña que dejó como saldo un joven muerto a navajazos y otro más lesionado en la zona de bares, del Fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, en esta ciudad de Uruapan.

Fue cerca de las 03:00 horas, cuando se reportó la pelea entre varias personas por fuera del bar Pit de la avenida Latinoamericana, donde había una persona lesionada de gravedad, por lo que el sitio se desplazaron elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan.

Al llegar, los socorristas confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales, debido a que presentaba varias lesiones provocadas con arma blanca; su identidad es desconocida hasta el momento, sólo se sabe que tenía entre 20 y 25 años de edad.

La zona fue acordonada para preservar evidencias y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las investigaciones correspondientes.

Trascendió que en el hecho otro joven resultó herido y se trasladó por sus propios medios a un hospital, sin que se revelara su identidad.

Hasta el momento suman al menos 4 victimas de homicidio en el municipio de Uruapan, así como el abatimiento del presunto asesino de Carlos Manzo, en este municipio de Uruapan.