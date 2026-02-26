Morelia, Mich.- 26 de febrero de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a 11 elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo por su probable responsabilidad en conductas constitutivas de delito, luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán acreditara datos de prueba suficientes en su contra. A todos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La detención se derivó de los operativos desplegados el pasado 22 de febrero tras los disturbios registrados en la región de Zamora.

Durante recorridos de seguridad, personal de la Guardia Civil detectó a los ahora imputados cuando mantenían cerrada la circulación vehicular, encapuchados y sin portar insignias oficiales que permitieran su identificación, lo que motivó su inspección.

De acuerdo con las investigaciones, los uniformados no estaban registrados como elementos activos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además, les fueron aseguradas diversas dosis de presunta metanfetamina y parches con leyendas alusivas a un grupo criminal.

Tras su detención, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán los puso a disposición del Ministerio Público, que integró la Carpeta de Investigación y judicializó el caso. En audiencia, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso y fijó plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía reiteró que no habrá tolerancia ni impunidad frente a conductas que vulneren la legalidad, incluso cuando provengan de servidores públicos encargados de la seguridad.