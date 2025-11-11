Uruapan, Mich.- 11 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, obtuvo vinculación a proceso en contra de Joaquín Reymundo “N”, Francisco Javier “N” y Hugo Alberto “N”, por su posible relación en el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de un joven estudiante, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, el 27 de abril de 2025, aproximadamente a las 23:10 horas, sobre la calle Ignacio López Pesqueira, de la colonia Ejército Mexicano, los imputados —quienes se desempeñaban como elementos policiacos municipales— interceptaron al agraviado cuando éste se encontraba a bordo de un vehículo.

Sin identificarse como agentes y sin informar el motivo de la intervención, dos de los imputados descendieron de la unidad oficial para agredir físicamente a la víctima con golpes en el cuerpo y rostro, mientras uno más lo sujetaba. Durante la agresión, uno de los policías le colocó un arma de fuego en la cabeza y lo amenazó de muerte. Como resultado de los hechos, el estudiante quedó lesionado.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Joaquín Reymundo “N”, Francisco Javier “N” y Hugo Alberto “N” por el delito de abuso de autoridad, además de otorgar un plazo de dos meses para la investigación complementaria e imponerles medidas cautelares.