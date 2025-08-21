Víctor Americano | VA Noticias #Ruta27

Morelia, Mich.- Después de pactar la grabación del primer capítulo de “Ruta 27 el Podcast”, el invitado, Jesús Mora, llega puntual a la cita el pasado lunes 18 de agosto. Sonriente llega a una de las salas de negocios del Grand Hotel Cantalagua, nuestros magníficos anfitriones y nos saluda con efusividad, para arrancar este proyecto que promete mucho, de frente a las elecciones del 2027, donde va en juego, la gubernatura de Michoacán, las diputaciones locales, las alcaldías y las diputaciones federales.

“Mucho éxito Víctor en este nuevo proyecto”, nos comenta el dirigente y al mismo tiempo, llega con su eficiente equipo de trabajo, que lo acompaña en entrevistas, conferencias de prensa, giras y demás.

Entramos en materia, y usted podrá ver la entrevista completa en los links que le compartiré en esta nota, pero las declaraciones fueron subiendo de tono, hasta opinar sobre Silvano Aureoles, Felipe Calderón, el blindaje de las candidaturas para que el narco no se meta en las elecciones y hasta las elecciones del 2027, donde señala, “vamos a arrasar”. Aquí algunas preguntas en corto.

VA: ¿Felipe Calderón? JM: Lo peor de Michoacán. VA: ¿Silvano Aureoles? JM: Prófugo de la justicia, pero pronto va caer VA: Claudia Sheinbaum. JM: Una gran mujer. VA: Tuxpan. JM: Mi hogar. VA: El pacto por México. JM: Un grave error. VA: Cuando yo menciono 2027 JM: Vamos a arrasar en las urnas.

La entrevista-Podcast continúa, con preguntas de su formación, de sus inicios, de los personajes que admira de la izquierda mexicana y de lo que siginifica para él estar al frente de Morena Michoacán.

Pero después de enviar un mensaje a los michoacanos, señala, parafraseando al fundador de Morena, el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador:

“Y las críticas de la derecha nos hace lo que el viento a Juárez”, como epílogo de la entrevista que usted puede ver en las redes de VA Noticias.