Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2025.- Fernando Orozco, representante de la Ruta Gris, aclaró que no participan en los bloqueos convocados por José Trinidad Martínez Pasalagua y otras agrupaciones sindicales, y reiteró que están prestando el servicio de manera habitual.

“El llamado de algunos grupos no representa a todo el transporte. Nosotros hemos optado por el diálogo y no por afectar a la ciudadanía. No queremos que se nos etiquete en la misma bolsa que quienes buscan generar caos”, sostuvo Orozco.

Destacó que han recibido apertura por parte del Gobierno del Estado y que no tienen ninguna razón para suspender el servicio ni sumarse a manifestaciones que perjudican a los usuarios.

A esta postura se sumó también los camiones Comit y urbanos y las rutas rosa, gris, amarilla, quienes están dando servicio de forma normal.