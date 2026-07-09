Zinapécuaro, Mich.- Jueves 09 de julio de 2026.- Habitantes del municipio de Zinapécuaro alertaron sobre un enfrentamiento en dicha región. Hasta el momento, las autoridades policiales no han informado el saldo de estos hechos de violencia.

#Videos | Reportan enfrentamientos y quema de vehículo en la carretera Zinapécuaro-Álvaro Obregón #Michoacán pic.twitter.com/NF6v8fciOZ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 9, 2026

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, sobre la carretera Tarímbaro-Zinapécuaro, en la zona de Álvaro Obregón, en las inmediaciones de la población de Tzintzimeo, sujetos armados incendiaron una camioneta Chevrolet. En el lugar también fueron observados varios casquillos percutidos regados en la carpeta asfáltica.

Trascendió que la balacera comenzó alrededor de las 23:00 horas de ayer miércoles y se prolongó hasta los primeros minutos de este jueves.

La situación fue avisada al número de emergencias 911, en espera de que fuerzas estatales y federales acudieran a las zonas de conflicto para restablecer el orden y la seguridad.

AGENCIA RED 113