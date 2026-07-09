Cuando los resultados tienen voz propia

Fany Santiago

La madurez democrática también se refleja en nuestra capacidad de evaluar con objetividad. No todo merece aplausos, pero tampoco todo merece descalificaciones. Una sociedad que solo critica corre el riesgo de perder de vista los avances; una sociedad que solo aplaude deja de exigir. El equilibrio entre ambas posturas es lo que fortalece a las instituciones y permite construir gobiernos cada vez más eficaces y cercanos a la ciudadanía.

Hoy, más que nunca, México necesita una ciudadanía informada, crítica y justa. Una ciudadanía capaz de señalar lo que falta, pero también de reconocer aquello que sí transforma vidas.

#Columna ✍🏻 Los gobiernos no son perfectos y siempre tendrán áreas de oportunidad. Pero también es cierto que una ciudadanía crítica debe ser capaz de reconocer los avances cuando estos son visibles y generan beneficios para la población. #Opinión@fanysantiagof pic.twitter.com/FJJLObV0uC — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 9, 2026

Porque cuando aprendemos a valorar los resultados con la misma fuerza con la que expresamos nuestras inconformidades, elevamos el nivel del debate público y fortalecemos nuestra democracia.

Al final, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Las polémicas pasan, las narrativas cambian y las diferencias políticas evolucionan. Lo que permanece son las decisiones que mejoran la vida de las personas. Ahí está la verdadera medida de un gobierno y, también, la responsabilidad de una ciudadanía que aspira a construir un mejor Michoacán.

Los gobiernos no son perfectos y siempre tendrán áreas de oportunidad. Esa es precisamente la esencia de la rendición de cuentas. Pero también es cierto que una ciudadanía crítica debe ser capaz de reconocer los avances cuando estos son visibles y generan beneficios para la población.

Reconocer no significa renunciar al análisis; significa ser objetivos.

En Michoacán hemos visto acciones que hoy forman parte de una transformación palpable en distintos ámbitos. La inversión en infraestructura, el fortalecimiento de programas sociales, el impulso a la educación, la consolidación de proyectos estratégicos y el trabajo para recuperar espacios de desarrollo son ejemplos que deben formar parte de una evaluación integral del ejercicio de gobierno. Es por ello, que reconozco la labor del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Quien se puso una meta de varias mejoras en el estado y lo está logrando, se puso a trabajar a pesar de las comparaciones y las ha superado. Y siempre pone en el centro al pueblo michoacano para dar solución a sus problemáticas.

Cuando la conversación pública se limita únicamente a la crítica, se corre el riesgo de invisibilizar los esfuerzos que sí están dando frutos.

La democracia necesita equilibrio. Así como debemos señalar aquello que hace falta corregir, también debemos tener la honestidad de reconocer aquello que funciona. Ese equilibrio fortalece la confianza ciudadana y eleva la calidad del debate público.

Gobernar implica tomar decisiones complejas que, muchas veces, solo pueden evaluarse con el paso del tiempo. Por eso es importante distinguir entre la percepción del momento y los resultados que permanecen.

Más allá de simpatías o diferencias, el verdadero criterio para valorar un gobierno debería ser su capacidad para transformar la realidad de las personas. Ahí es donde la política encuentra su mayor sentido.

Porque las administraciones pasarán, pero las obras, las oportunidades generadas y las decisiones que mejoran la calidad de vida de las familias son las que permanecen. Al final, la historia suele recordar menos el ruido y más los resultados.

La historia no suele recordar a quienes hicieron más ruido; suele recordar a quienes dejaron mejores resultados.