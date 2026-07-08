La ilusión de saber: cuando la inteligencia artificial empieza a construir el cerebro antes que nosotros

Miryam E. Camacho Suárez

Durante siglos, aprender implicó un proceso inevitable: recordar, equivocarse, relacionar ideas, resolver problemas y volver a intentarlo.

Hoy basta con escribir una pregunta para obtener una respuesta en segundos.

La inteligencia artificial representa uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestra historia. Nos permite ahorrar tiempo, acceder a información prácticamente ilimitada y realizar tareas con una velocidad que hace apenas unos años parecía imposible.

Sin embargo, la neurociencia empieza a plantear una pregunta mucho más interesante que si la IA es buena o mala:

¿Qué ocurre cuando dejamos de hacer el esfuerzo de pensar porque una herramienta comienza a hacerlo por nosotros?

La respuesta no parece ser la misma para todos. Un cerebro adulto puede incorporar nuevas herramientas sobre una estructura construida durante décadas. Pero un cerebro infantil todavía está construyendo esa estructura. Y esa diferencia cambia por completo la conversación.

Aunque representa apenas el 2% del peso corporal, el cerebro consume alrededor del 20% de toda la energía del organismo.

Desde el punto de vista evolutivo, es una máquina extraordinariamente eficiente. Si encuentra una manera de obtener el mismo resultado utilizando menos recursos, la aprovechará.

Eso explica uno de los fenómenos más estudiados de la psicología cognitiva moderna.

En 2011, la investigadora Betsy Sparrow, de la Universidad de Columbia, describió el llamado “Efecto Google”: cuando las personas saben que una información permanecerá disponible en un medio analógicop o digital, disminuye su tendencia a memorizarla. En lugar de recordar el contenido, recuerdan dónde encontrarlo.

Años después, investigadores como Evan Risko y Sam Gilbert ampliaron este fenómeno bajo el concepto de descarga cognitiva (cognitive offloading): la tendencia natural a transferir parte del trabajo mental hacia dispositivos externos.

No significa que el cerebro deje de funcionar, significa que cambia de estrategia, si sabe que la información estará disponible en otro lugar, disminuye la necesidad de realizar una codificación profunda.

El problema no es la tecnología. Es el momento y aquí aparece la diferencia que suele pasar desapercibida.

No produce el mismo efecto utilizar los dispositivos electrónicos, digitales i la inteligencia artificial a los 45 años que hacerlo desde los cinco.

Un adulto ya posee millones de conexiones neuronales construidas mediante años de lectura, escritura, razonamiento, conversaciones, errores y experiencias, un niño, en cambio, todavía está construyendo esa infraestructura.

Durante la infancia y la adolescencia el cerebro atraviesa el periodo de mayor plasticidad de toda la vida. Cada experiencia repetida fortalece determinadas conexiones neuronales mientras otras desaparecen mediante un proceso conocido como poda sináptica.

En otras palabras, el cerebro no solo aprende contenidos, aprende cómo aprender.

Por eso, cuando un niño delega constantemente el esfuerzo de recordar, analizar, organizar ideas o resolver problemas, no solo obtiene respuestas más rápidas. También reduce las oportunidades de entrenar precisamente los circuitos cerebrales responsables de desarrollar esas capacidades.

Uno de los fenómenos más interesantes descritos por la psicología del aprendizaje es la llamada ilusión de competencia.

Leer una explicación brillante, obtener un texto perfectamente redactado o recibir una respuesta impecable produce una sensación inmediata de comprensión.

Pero comprender una respuesta no significa haber construido el conocimiento que permitió llegar a ella.

Las investigaciones de Jeffrey Karpicke sobre la práctica de recuperación muestran que el aprendizaje duradero ocurre cuando el cerebro hace el esfuerzo de intentar recordar, relacionar conceptos y reconstruir la información por sí mismo.

El esfuerzo cognitivo no es un obstáculo para aprender, es el mecanismo mediante el cual el aprendizaje ocurre.

La tecnología o la inteligencia artificial puede generar una respuesta extraordinaria en segundos, pero ninguna herramienta puede realizar por nosotros el entrenamiento neuronal que exige comprenderla de verdad.

Muchas personas imaginan la creatividad como una especie de inspiración espontánea, la neurociencia propone una explicación distinta.

Las ideas nuevas aparecen porque el cerebro conecta conocimientos previamente almacenados.

Cuanto más rica es esa biblioteca interna, mayor es la posibilidad de establecer relaciones originales entre conceptos aparentemente inconexos.

Si acostumbramos al cerebro a delegar demasiado pronto la búsqueda, el análisis y la organización de las ideas, no solo ahorramos tiempo, también disminuimos la cantidad de conocimiento profundamente consolidado con el que podremos pensar mañana.

La creatividad necesita imaginación, pero antes necesita memoria.

La solución a todo esto, no consiste en prohibir la inteligencia artificial ni en volver a una educación sin tecnología.

El verdadero reto consiste en utilizarla en el momento correcto.

A partir de la evidencia disponible sobre activación de conocimientos previos, práctica de recuperación y aprendizaje activo, propongo un principio sencillo: Brain First: primero el cerebro, después la tecnología.

Antes de consultar un buscador o una inteligencia artificial, dediquemos uno o dos minutos a pensar, intentemos recordar lo que sabemos, planteemos hipótesis, construyamos un esquema, equivoquémonos.

Ese breve esfuerzo obliga al cerebro a activar las redes neuronales que sostienen el aprendizaje, solo entonces debería intervenir la inteligencia artificial.

No como quien ocupa el lugar del pensamiento humano, sino como un asistente extraordinariamente competente al servicio de un buen director.

Un director no entrega el rumbo de una organización a su asistente. Delega tareas, organiza información, escucha recomendaciones y aprovecha herramientas para tomar mejores decisiones.

El cerebro debería hacer exactamente lo mismo.

La tecnología y la inteligencia artificial pueden acelerar procesos, resumir información, detectar patrones y proponer alternativas.

Pero la dirección del pensamiento, formular preguntas, construir las primeras ideas, evaluar argumentos y decidir conclusiones, debe seguir perteneciendo al cerebro humano.

Cuando invertimos ese orden, dejamos de utilizar una herramienta para ampliar nuestra inteligencia y comenzamos a entrenar una dependencia.

La inteligencia artificial no cambió la forma en que funciona el cerebro, lo que hizo fue poner a prueba una de sus reglas más antiguas.

El cerebro no desarrolla una capacidad por el simple hecho de recibir una respuesta, la desarrolla al realizar el esfuerzo necesario para construirla.

Ese principio es válido a cualquier edad. Lo que cambia es el momento del desarrollo en el que ocurre.

Un cerebro consolidado puede apoyarse en décadas de conexiones previamente construidas. Un cerebro en formación todavía está levantando esa arquitectura. Por eso las consecuencias no son idénticas, aunque el mecanismo biológico sea exactamente el mismo.

Quizá esa sea la discusión que realmente deberíamos tener. No cuánto sabe una inteligencia artificial, ni cuántas horas pasamos frente a una pantalla, sino cuánto esfuerzo intelectual seguimos dispuestos a ejercer antes de delegar el pensamiento.

Porque la inteligencia humana nunca se ha desarrollado por la velocidad con la que obtiene respuestas, se ha desarrollado por el esfuerzo que invierte en construirlas.