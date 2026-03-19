Uruapan, Mich.- 18 de marzo de 2026.- Un elemento de la Policía Municipal fallecido, así como un bebé y otro adulto con quemaduras dejó como saldo la explosión de un cilindro de gas L.P. y posterior incendio de un domicilio ubicado en la zona Centro de esta ciudad de Uruapan.

🚨 #Videos | Un elemento de la Policía Municipal fallecido, así como un bebé y otro adulto con quemaduras dejó como saldo la explosión de un cilindro de gas L.P., en la zona Centro de Uruapan 🔥 👨🏻‍🚒 pic.twitter.com/uFN8rtQl2d — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 19, 2026

Fue la noche de este miércoles, cuando vecinos reportaron un estallido e incendio de un inmueble ubicado sobre la calle Nicolás Romero, casi esquina con 16 de Septiembre, por lo que al sitio se desplazaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan y paramédicos de distintas corporaciones.

A su arribo, los vulcanos iniciaron el combate de las llamas, logrando rescatar a un adulto mayor y un bebé resultaron con quemaduras de primero y segundo grado, víctimas que fueron canalizadas a un hospital.

Luego de varios minutos el siniestro fue controlado y en el interior del inmueble se localizó el cadáver calcinado de un hombre, al parecer elemento de la Policía Municipal, quien pereció al quedar atrapado en el sitio; él fue identificado de forma extraoficial como Luis Alberto Jara.

Policías se encargaron de resguardar la escena de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia y dieron parte a la Fiscalía Regional de Justicia, para que se realizaran los correspondientes actos de investigación.

AGENCIA RED 113