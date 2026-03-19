Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la reciente prohibición constitucional de contratar deuda a largo plazo representa un hito histórico que obliga, tanto a la presente administración como a las futuras, a mantener una gestión eficiente, responsable y honesta del patrimonio público.

El mandatario estatal calificó esta reforma como un candado constitucional diseñado exclusivamente para proteger el futuro de Michoacán. Refirió que esta medida responde a una problemática estructural que el estado padeció por décadas, pero ahora se rompe con la inercia de administraciones pasadas.

“Siempre nos dijeron que para el desarrollo de Michoacán, para la construcción de infraestructura, no había otro camino que la deuda”, recordó el gobernador.

Resaltó que Michoacán vive actualmente una época de transformación en materia de obra pública como no se veía en los últimos 50 años y explicó que los resultados de este modelo de disciplina financiera son tangibles como la inversión de 40 mil millones de pesos destinados a infraestructura, ejecutando las obras con recursos propios sin comprometer el presupuesto de las próximas generaciones.

Ramírez Bedolla puntualizó que, desde el inicio de su gestión en 2021, el compromiso central fue el saneamiento de las finanzas estatales. En ese sentido, destacó que la consolidación de esta reforma constitucional no fue un esfuerzo aislado, sino el resultado del apoyo y acompañamiento de todas las fuerzas políticas, quienes priorizaron el bienestar del estado por encima de intereses partidistas.