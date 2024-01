Videos | Países del Pacífico fueron los primeros en darle la bienvenida al 2024

Países del Pacífico fueron los primeros en darle la bienvenida al 2024, celebraron el inicio de año con fuegos artificiales y miles de personas en las calles en distintas ciudades.

El primer lugar en recibir el Año Nuevo fue la remota isla de Kiritimati ubicada en la nación insular de Kiribati, situada en el Pacífico Sur con 7.300 habitantes.

También, las grandes ciudades de Auckland y Sídney fueron las primeras en el mundo en recibir el 2024 con una celebración que incluyó más de un millón de juerguistas vitoreando espectáculos de fuegos artificiales que destellaron en el cielo desde el puerto de Sídney y el Sky Tower, la estructura más alta de Nueva Zelanda.

Sídney, Australia Sky Tower, Nueva Zelanda

Se reportó que más de un millón de personas observaron de manera presencial desde la orilla de la bahía y desde barcos en el puerto en la ciudad de Sídney y en Japón las campanas de los templos sonaron en todo el país mientras la gente se reunía en santuarios y templos para dar la bienvenida al año venidero.

Por su parte, de este lado del mundo los más famosos son los preparativos en Nueva York. En Times Square dicen que están preparados para recibir a multitudes de juerguistas y garantizar su seguridad en la fiesta anual de Año Nuevo en el centro de Manhattan que incluirá celebridades en vivo.

No obstante, no todo es colorido y felicidad en esta celebración, estas se ensombrecen por las guerras en curso que no paran en Ucrania y Gaza. Además, en Pakistán el gobierno ha prohibido todas las celebraciones de Nochevieja como acto de solidaridad con los palestinos.