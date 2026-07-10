Morelia, Mich.- Viernes 10 de julio de 2026.- Derivado de las intensas lluvias que se registraron la tarde de este viernes en distintos puntos de Morelia, se reportaron encharcamientos e inundaciones en diversas vialidades, además de la caída de un árbol y algunos vehículos afectados que quedaron varados entre el agua, informaron fuentes allegadas a las corporaciones policiales y de rescate.

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Árbol cae sobre Calzada La Huerta

Sobre la Calzada La Huerta, a la altura del Panteón Municipal, un árbol que se encontraba sobre el camellón central colapsó y quedó atravesado sobre los carriles con dirección de la salida a Pátzcuaro hacia el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Afortunadamente no hubo automóviles aplastados.

De esta emergencia se encargaron elementos de Bomberos Estatales, quienes realizaron las labores correspondientes.

Encharcamiento en la avenida Camelinas y un río en la avenida San Juanito Itzícuaro

Asimismo, sobre la avenida Camelinas, en distintos sectores, ocurrieron encharcamientos. Además, sobre la avenida San Juanito Itzícuaro, se formó un río de agua turbia qué recorrió desde la avenida Madero Poniente hasta las canchas de San Juanito.

Libramiento Poniente, entre los puntos más afectados

También en el Libramiento Poniente, a la altura de las colonias Reforma y Defensores de Puebla, ocurrió una inundación sobre los carriles con dirección de la Macroplaza Estadio hacia el Distribuidor Vial de salida a Quiroga, principalmente a la altura del club nocturno Sirenas.

Madero Poniente y otras vialidades perjudicadas

De igual manera, sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de las colonias Adolfo López Mateos y Fidel Velázquez, hubo encharcamientos e inundaciones.

Otros puntos donde se reportaron afectaciones similares fueron la avenida Torreón Nuevo, el Libramiento Norte, la avenida Pedregal y la avenida Francisco I. Madero, a la altura de Los Ejidos.

Llaman a extremar precauciones

Por su parte, las autoridades recomendaron a peatones, automovilistas y operadores del transporte público extremar precauciones y, de ser posible, evitar circular por las zonas afectadas mientras persistan los escurrimientos y anegamientos.

AGENCIA RED 113