Morelia, Mich.- Domingo 12 de octubre de 2025.- Encolerizados integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se apoderaron de los dos camiones tranvías turísticos y uno de ellos lo dirigieron contra elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP), esto en pleno Centro Histórico de Morelia.

#Videos 🚨 | FNLS desata caos en el Centro Histórico de Morelia; daña 2 tranvías turísticos y se enfrenta a las autoridades pic.twitter.com/Hrhr4uTPa1 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 13, 2025

Algunos de los embravecidos individuos hicieron que ambas unidades chocaran, esto frente a la Plaza de Armas, cerca de la Catedral. La situación generó una confrontación entre los uniformados y los referidos civiles en la cual hubo gas lacrimógeno, intercambio de golpes, pedradas, palabras altisonantes y garrotazos.

Ante el panorama de poca seguridad, varios turistas y personas locales que estaban en el área de los portales y las mencionadas plazas, prefirieron retirarse, además algunos negocios optaron por cerrar.

Después de algunos minutos, los agentes de la UROP consiguieron devolver la calma y la vialidad se liberó. Cabe recordar que diferentes agrupaciones, entre ellas el FNLS marcharon este día 12 de octubre en protesta por el Día de la Raza.

RED 113