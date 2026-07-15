Apatzingán, Mich.- Miércoles 15 de julio de 2026.- Un médico originario de Apatzingán fue detenido por fuerzas federales durante un operativo realizado en la comunidad de Santiago Acahuato, municipio de Apatzingán, donde además fueron asegurados un arma de fuego de uso largo, cartuchos y una sustancia con características similares a la metanfetamina.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el detenido fue identificado como Fernando de Jesús O. Á., de 36 años de edad, conocido con el alias de “El Doctor”, quien se desempeña como médico general, cirujano y partero. Las autoridades lo señalan como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la región.

#Videos | Detienen a conocido médico tras operativo en Apatzingán; le aseguran arma y presunta droga. #Michoacán pic.twitter.com/XTIceFhO0D — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 16, 2026

La acción fue realizada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las operaciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un fusil, un cargador abastecido con cartuchos útiles y una bolsa con cuatro envoltorios transparentes que contenían una sustancia sólida cristalina de color blanco, con características propias de la metanfetamina.

Las autoridades precisaron que será mediante los análisis periciales correspondientes como se determinará oficialmente la naturaleza del material asegurado.

El detenido, junto con el armamento, la presunta droga y los demás indicios, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica conforme al avance de la carpeta de investigación.

Cabe recordar que, tras el operativo efectuado la tarde del martes en la cancha de La Mesa, en Santiago Acahuato, decenas de habitantes realizaron una manifestación para exigir la liberación del profesionista, al asegurar que es ampliamente conocido por brindar atención médica a vecinos de esa comunidad y localidades cercanas.

En contraste, las autoridades federales detallaron los aseguramientos realizados durante el despliegue y reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

AGENCIA RED 113