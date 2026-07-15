El día que el precio dejó de existir

Miryam E. Camacho Suárez

Durante siglos, el precio fue una de las pocas certezas del comercio. Podíamos discutir si era caro o barato, justo o abusivo, si un producto realmente valía lo que costaba o si era mejor esperar una oferta. Sin embargo, detrás de todas esas discusiones existía una regla silenciosa que nadie cuestionaba: el precio pertenecía al producto. Quien entraba a una tienda sabía que el mismo artículo costaba lo mismo para cualquiera que lo tomara del estante.

La revolución digital prometió fortalecer esa idea. Internet nos permitiría comparar precios en segundos, consultar cientos de proveedores y tomar mejores decisiones gracias a una mayor transparencia. Por primera vez en la historia, el consumidor parecía tener más información que el vendedor.

Pero mientras celebrábamos esa aparente democratización del mercado, estaba ocurriendo una transformación mucho más profunda y casi invisible.

Los algoritmos comenzaron recomendándonos películas. Después eligieron la música que escuchábamos, los videos que aparecían en nuestras redes sociales y las noticias que llegaban a nuestras pantallas. Nos acostumbramos a la idea de que la inteligencia artificial personalizara prácticamente todo lo que veíamos.

Lo que casi nadie imaginó fue que el siguiente paso no sería personalizar el contenido, sería personalizar el precio.

La diferencia parece sutil, pero cambia por completo la lógica del mercado.

Hasta hace poco, las empresas se preguntaban cuánto valía un producto. Hoy la tecnología permite formular una pregunta mucho más rentable: ¿cuánto está dispuesto a pagar este consumidor en particular antes de abandonar la compra?

Y esa diferencia lo cambia todo.

Durante años escuchamos una frase que terminó convirtiéndose en una especie de verdad absoluta de Internet: “Si un servicio es gratuito, el producto eres tú.” La repetimos tantas veces que dejamos de cuestionarla. Creíamos haber descubierto el gran secreto de la economía digital. Facebook era gratuito porque comercializaba nuestra atención. Google porque vendía publicidad. Las redes sociales porque aprovechaban nuestros datos.

Pero quizá esa frase ya no describe el mundo en el que vivimos, o quizá nunca lo hizo por completo. Nuestros datos nunca fueron el negocio, fueron únicamente la materia prima.

Ninguna empresa acumula información sobre millones de personas porque le interese saber qué música escuchan, qué zapatos compran o cuánto tiempo permanecen viendo una publicación. Ese conocimiento solo tiene valor cuando permite responder preguntas que generan dinero.

Durante años, la gran pregunta fue qué anuncio debía mostrarse a cada persona. La inteligencia artificial está abriendo la puerta a una pregunta mucho más lucrativa.

¿Cuál es el precio máximo que aceptará pagar cada individuo antes de decidir que es demasiado caro?

Si un algoritmo logra responder esa pregunta con suficiente precisión, ocurre algo extraordinario: el precio deja de ser una característica del producto y comienza a convertirse en una característica del comprador.

Eso significa que dos personas podrían comprar exactamente el mismo artículo, el mismo día, a la misma hora y en la misma plataforma, pero recibir precios distintos porque el sistema considera que una de ellas tiene mayor disposición a pagar.

No necesita leer nuestra mente, le basta con observar nuestro comportamiento.

Cada búsqueda, cada compra, cada producto que dejamos en el carrito, cada descuento que aceptamos, cada ocasión en la que esperamos una oferta y cada momento en que compramos sin comparar alimentan modelos capaces de identificar patrones extraordinariamente precisos. El algoritmo no necesita conocernos personalmente. Solo necesita reconocer que millones de personas con comportamientos similares terminan pagando hasta cierto límite antes de abandonar una compra.

La pregunta ya no es si esa capacidad tecnológica existe. En buena medida, ya existe. La pregunta realmente importante es otra. ¿Queremos vivir en un mercado donde el precio deje de ser público?

Porque ese es el verdadero cambio del que casi nadie está hablando.

Durante siglos existió algo llamado precio de lista. Era visible. Cualquiera podía entrar a una tienda y comprobar cuánto costaba un producto. Si el comercio de enfrente lo vendía más barato, bastaba con cruzar la calle.

Pero ¿qué ocurre cuando cada consumidor recibe un precio distinto? ¿Qué significa comparar precios cuando el precio depende de quién pregunta?

En ese momento deja de existir un mercado común, cada persona comienza a vivir dentro de su propio mercado privado.

Y eso tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece.

La competencia deja de consistir únicamente en fabricar mejores productos o vender más barato. También consiste en desarrollar algoritmos capaces de calcular, con mayor precisión que la competencia, el límite económico de cada cliente.

Ya no gana quien produce mejor, puede ganar quien conoce mejor las debilidades de quien compra.

Tal vez por eso deberíamos dejar de preguntarnos si la inteligencia artificial cambiará el comercio.

Esa discusión ya terminó, la tecnología ya cambió el comercio.

La pregunta ahora es si estamos dispuestos a aceptar un mundo donde el precio deje de ser una propiedad del producto para convertirse en una característica de cada persona.

Porque, si eso ocurre, la vieja frase de Internet también tendrá que cambiar.

Mucho tiempo pensamos que nosotros éramos el producto, hoy empiezo a creer que nunca fue exactamente así. Nuestros datos no eran el producto, eran el combustible, la publicidad tampoco era el destino final, era apenas el entrenamiento.

El verdadero negocio siempre fue otro: descubrir cuánto podía extraerse de cada uno de nosotros sin que decidiéramos abandonar la compra.

Quizá ese sea el cambio económico más importante de esta década. No porque las máquinas hayan aprendido a pensar como nosotros, sino porque han empezado a calcular nuestro comportamiento con una precisión que hace apenas unos años parecía imposible.

Y si algún día el precio deja de pertenecer al producto para pertenecer al comprador, no estaremos simplemente frente a una innovación tecnológica.

Estaremos presenciando el nacimiento de un mercado donde cada persona tiene un precio distinto, y quizá nunca llegue a saber cuánto pagó el de al lado.