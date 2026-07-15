Morelia, Mich.- Miércoles 15 de julio de 2026.- Un normalista de 19 años de edad fue accidentalmente atropellado por un automovilista sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío. En el lugar, los estudiantes realizaban un “boteo” (pedían dinero) cuando un conductor no los alcanzó a esquivar e impactó a uno de los muchachos, indicaron fuentes allegadas al tema.

El hecho se registró durante la mañana de este miércoles y fue reportado al número de emergencias. Posteriormente, al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil (GC) y paramédicos de Ambumed.

Los rescatistas brindaron atención al herido y lo trasladaron al Hospital Civil de Ciudad Salud para su adecuada valoración médica. En el lugar del incidente los socorristas también auxiliaron a otro joven que sufrió insolación.

Trascendió que el vehículo involucrado en el percance es un Chevrolet gris, con placas HSD875A, cuyo piloto fue asegurado. Los agentes de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró el referido coche.

RED 113