Apatzingán, Mich. 20 de Octubre del 2025.- La catedral de Apatzingán fue el recinto en el que cientos de apatzinguenses se reunieron para despedir a Bernardo Bravo Manríquez, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien horas antes fue asesinado con un disparo en la cabeza a bordo de su camioneta.

La tarde de este lunes, las campanas de la iglesia sonaron en el centro de la ciudad con el repique propio que anuncia el luto de una misa de cuerpo presente, ante lo cual en pocos minutos el recinto se llenó.

Pasadas las 18:00 horas llegó el féretro de color café, familiares y amigos lo bajaron de la carroza y lo colocaron frente al altar, para que se realizara la ceremonia religiosa impregnada de solemnidad, dolor y tristeza, donde se recordó el legado de quien luchó hasta el último día por mejorar las condiciones del sector limonero en Tierra Caliente.

La misa concluyó entre lagrimas y aplausos para Bernardo Bravo, quien es recordado, por productores, cortadores, empresarios, comerciantes, transportistas y religiosos como un hombre que deja una huella imborrable en el desarrollo del sector citrícola de la región.

El cuerpo fue cubierto con una manta negra y colocado de nuevo en la camioneta funeraria para ser trasladado a la ciudad de Morelia, donde en privado, será velado por sus familiares y amigos cercanos, para finalmente ser sepultado.

Cabe recordar que el cadáver del también encargado del Tianguis Limonero fue localizado esta mañana en un camino que comunica hacía la zona de Los Tepetates, a bordo de una camioneta Toyota de color gris.

De acuerdo con las autoridades la víctima presentaba visibles huellas de violencia y un disparo de bala en la cabeza que le ocasionó la muerte.

Bravo Manríquez luchó incansablemente por mejorar las condiciones no solo de los productores y cortadores de limón, si no de todos los que intervienen en la cadena productiva, que mueve el 80 % de la economía en la región.

Durante su administración en las instalaciones del Tianguis Limonero de Apatzingán se instaló una base militar como parte de la Estrategia de Combate a la Extorsión, delito que en reiteradas ocasiones Bernardo denuncio públicamente, que eran víctimas los productores por parte de grupos de la delincuencia organizada.

De forma extraoficial trascendió la detención de al menos 7 presuntos delincuentes durante un operativo desplegado luego del homicidio, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si se encuentran relacionados directamente con el asesinato del líder limonero o no.

RED 113