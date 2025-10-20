Apatzingán, Mich.- 20 de octubre de 2025.- Rigoberto L., alias “El Pantano”, presunto integrante del grupo delictivo “Los Blancos de Troya”, dedicado entre otras actividades ilícitas a la extorsión del sector citrícola de Apatzingán, fue detenido durante un operativo interinstitucional. Se investiga la posible participación de dicha célula en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez perpetrado esta mañana.

Según los reportes policiales, oficiales de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, dentro del despliegue implementado en la Tierra Caliente, detuvieron a “El Pantano” sobre la carretera Apatzingán – Aguililla, en las inmediaciones de la población de Cenobio Moreno.

Al requerido le fue asegurada mariguana, 25 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una motocicleta sin reporte de robo, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que habrá de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Es de señalar que, de acuerdo con fuentes de inteligencia, hay indicios de que Rigoberto forma parte de la célula que presumiblemente participó en el homicidio de Bernardo Bravo, por lo que las investigaciones continúan con la finalidad de esclarecer crimen que ha cimbrado a la gran parte Michoacán.

Aquí el último video que subió a sus redes, antes de ser asesinad:

Este fue el último video de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado de manera artera; en la grabación denunciaba crisis en el sector agrícola por inseguridad y bajos precios y exigía a las autoridades políticas eficientes para acabar con la problemática. Hoy está muerto. pic.twitter.com/QIixOvOW4a — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 21, 2025

RED 113