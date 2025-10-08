Ciudad de México, 08 de octubre de 2025.- Otra vez una pipa cargada de gas, enciende las alarmas en la CDMX, al chocar y generar una fuerte fuga de gas en Av. Tláhuac y Gallo de Oro, colonia Santa Ana Poniente.

#Videos | A casi un mes de la tragedia de la pipa en Iztapalapa que dejó más de 30 muertos; un choque y fuga de gas de pipa, prende las alarmas en la #CDMX@TlahuacRenace pic.twitter.com/86iUSBfAbd — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 8, 2025

De acuerdo a los reportes de autoridades y a los videos en las redes sociales, los equipos de emergencia laboraron para controlar la fuga registrada en la pipa cargada con el 7% de su capacidad, a consecuencia del choque con un vehículo en Av. Tláhuac, Col. Santa Ana Poniente.

Aparentemente la pipa de gas habría sufrido la ponchadura de una llanta sobre Av. Tláhuac, cruce con Gallo de Oro, Santa Ana Poniente, por lo que perdió el control y se impactó contra el camellón, provocando la de gas; no hubo riesgo alguno para la población ya que todo fue controlado a tiempo por parte de los Bomberos.

Redacción VA Noticias