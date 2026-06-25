Fany Santiago | Analista

Hoy inicia el registro de mujeres y hombres que aspiran a coordinar los esfuerzos por la defensa de la soberanía nacional en Michoacán. Como ocurre en todo proceso político relevante, comienzan las expectativas, los posicionamientos y el análisis de los distintos perfiles. Sin embargo, más allá de los registros y las aspiraciones legítimas, existe una realidad que no debe perderse de vista: la verdadera conquista no ocurre en una oficina ni en un proceso interno; ni con oposiciones o movimientos que se dicen ciudadanos y usan el golpeteo, ocurre en las calles, en las comunidades y en la confianza de la ciudadanía.

#VideoColumna | La confianza no se hereda, se conquista. "Considero que Gladyz Butanda representa una opción sólida. De cambio, fresca, cercana, que conecta con la gente y atiende con compromiso las cosas", la opinión de Fany Santiago. @fanysantiagof pic.twitter.com/1rwFTr6Zek — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 25, 2026

Los tiempos de la política han cambiado. Hoy las personas observan con mayor atención quiénes buscan representarlas, qué resultados han dado y cuál ha sido su cercanía con las causas de la gente. La ciudadanía ya no se conforma con discursos; exige trabajo, capacidad, sensibilidad, compromiso, atención, cercanía pero sobre todo: resultados.

Por ello, quienes hoy deciden participar tienen una gran responsabilidad. No basta con levantar la mano. Es necesario construir credibilidad, generar confianza y demostrar que se cuenta con la preparación necesaria para responder a los desafíos actuales.

En este contexto, resulta positivo que cada vez más mujeres formen parte de estos espacios de decisión. La apertura de oportunidades y la consolidación de liderazgos femeninos no es una concesión, sino el resultado de años de esfuerzo y trabajo que han demostrado que las mujeres tienen mucho que aportar a la vida pública.

Entre los perfiles que participan, considero que Gladyz Butanda representa una opción sólida. De cambio, fresca, cercana, que conecta con la gente y atiende con compromiso las cosas. Su trayectoria, capacidad de gestión y cercanía con la gente la convierten en una figura que ha sabido construir una relación de confianza con distintos sectores de la sociedad. Como muchas mujeres de esta generación, entiende que la política no debe centrarse en protagonismos, sino en resultados.

No obstante, todos los perfiles que hoy se registran tienen algo en común: enfrentarán el mismo reto. La ciudadanía será quien observe, evalúe y determine quién logra conectar mejor con sus expectativas.

Porque en política los cargos son temporales, las contiendas pasan y los procesos concluyen. Lo que permanece es la confianza de las personas.

Y esa, como cualquier gran conquista, se gana todos los días con trabajo, humildad, resultados y cercanía con el pueblo.

En tiempos donde la política exige más cercanía y menos protagonismos, la conquista más importante no está en una candidatura ni en una responsabilidad pública. Está en la confianza de la gente. Y esa, se construye todos los días.

Michoacán es un estado sumamente importante que ha pasado de ser un tanto conservador a dar un paso al progresismo social, se requiera seguir fomentando esos resultados con la gente para hacerlo crecer d ella mano de la ciudadanía. Las mujeres serán las grandes protagonistas en el proceso pues somos el 52% de la población michoacana, es tiempo de hacer cambios y en ellas está una mayoría significativa para llevarlos a cabo.