La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Nacional por su tercer triunfo en la Copa Mundial FIFA 2026, tras vencer ayer a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.

➡️ La presidenta Sheinbaum, felicitó a la Selección Nacional de México por su tercer triunfo en la Copa Mundial FIFA 2026 🇲🇽 ⚽️ pic.twitter.com/PSwIyQ26ue — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 25, 2026

Desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria presentó un video de los festejos en las plazas más importantes del país, acompañada de los goles que le dieron el triunfo al equipo mexicano.