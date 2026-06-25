La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Nacional por su tercer triunfo en la Copa Mundial FIFA 2026, tras vencer ayer a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.

Desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria presentó un video de los festejos en las plazas más importantes del país, acompañada de los goles que le dieron el triunfo al equipo mexicano.

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