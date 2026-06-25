La senadora con licencia y fundadora de Morena, Celeste Ascencio, formalizó este jueves su registro para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

Durante su mensaje, Ascencio afirmó que este momento representa una oportunidad para fortalecer la organización territorial del movimiento y consolidar el proyecto de transformación impulsado por el pueblo de México.

“Este momento no se trata de proyectos personales ni de aspiraciones individuales. Se trata de fortalecer a nuestro movimiento, fortalecer los Comités de Defensa de la Transformación y continuar con la Revolución de las Conciencias”, expresó.

La legisladora destacó sus orígenes como mujer p’urhépecha y fundadora de Morena, recordando los años en que miles de militantes construyeron el movimiento desde las comunidades, repartiendo el periódico Regeneración y organizando los primeros Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero.

“Soy orgullosamente fundadora de Morena y una mujer p’urhépecha. Vengo de un pueblo que aprendió a resistir, a organizarse y a defender su dignidad. Por eso tengo claro que la transformación no nace de una persona; nace del pueblo organizado”, señaló.

Ante militantes y simpatizantes, sostuvo que Michoacán tiene una profunda tradición histórica vinculada a las grandes luchas por la justicia social, la soberanía nacional y la transformación del país, por lo que llamó a continuar ese legado con responsabilidad y unidad.

Asimismo, reconoció el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes atribuyó la consolidación de un nuevo momento histórico para México.

“Así como Andrés Manuel López Obrador no le falló al pueblo, hoy existe una nueva generación dispuesta a defender los principios de la transformación. Con la presidenta Claudia Sheinbaum continúa el camino de justicia social que millones de mexicanas y mexicanos respaldan”, afirmó.

Celeste Ascencio advirtió que la principal tarea del movimiento es mantener la organización popular frente a quienes buscan regresar al régimen de privilegios y división que caracterizó a los gobiernos del pasado.

“Morena es mucho más que una organización política; es un movimiento social, histórico y popular. Mientras exista pueblo organizado, existirá transformación”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia michoacana a mantener la unidad y el trabajo territorial como herramientas fundamentales para profundizar los avances alcanzados en los últimos años.

“Estoy convencida de que Michoacán puede y merece más. Con organización, unidad y compromiso con el pueblo, juntas y juntos vamos a lograrlo”, concluyó.