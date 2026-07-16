Fany Santiago | Analista

Vivimos una época en la que la información viaja a una velocidad sin precedentes, en la que las cosas y mecanismos de comunicarnos también ha cambiado. Todos los días escuchamos discursos, anuncios, promesas y posicionamientos que ocupan titulares y redes sociales. Sin embargo, entre tanto ruido, hay algo que la ciudadanía sigue esperando con la misma fuerza de siempre: que la palabra tenga valor.

En política, la confianza no se construye con frases memorables ni con campañas bien diseñadas. Se construye cuando lo que se dice coincide con lo que se hace. Cada compromiso cumplido fortalece la credibilidad; cada promesa olvidada la debilita.

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La palabra de un servidor público no es un recurso de comunicación, es un compromiso con quienes depositaron su confianza. Cuando una autoridad promete atender un problema, gestionar una obra, mejorar un servicio o escuchar a la ciudadanía, genera una expectativa legítima. Cumplirla no debería ser un acto extraordinario, sino parte de la responsabilidad que implica ejercer el servicio público.

La ciudadanía ha aprendido a distinguir entre quienes gobiernan para la fotografía y quienes gobiernan para transformar. Las obras hablan, los resultados permanecen y las acciones terminan siendo el mejor discurso. Por eso, la credibilidad no depende de cuántas veces se repita un mensaje, sino de la congruencia con la que se actúa.

También es cierto que gobernar implica enfrentar desafíos, tomar decisiones difíciles y administrar recursos limitados. No todo puede resolverse de inmediato. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer con honestidad las dificultades y hacer promesas que nunca tuvieron posibilidades reales de cumplirse. La sinceridad fortalece la confianza; el incumplimiento la desgasta.

La política necesita recuperar el valor de la palabra porque, cuando la confianza se pierde, también se debilita la participación ciudadana. Las personas dejan de creer, dejan de involucrarse y terminan viendo a las instituciones con escepticismo. Y una democracia sin confianza enfrenta mayores dificultades para construir acuerdos y avanzar.

Hoy más que nunca, quienes aspiran a representar a la sociedad en sus municipios, congresos locales, federales y en todo espacio de representación o servicio público deben comprender que la mejor carta de presentación no es un discurso elocuente, sino una trayectoria de resultados, coherencia y responsabilidad. La palabra debe ser el reflejo de las convicciones y las acciones deben ser la prueba de esa coherencia.

Porque al final, los cargos son temporales, las campañas terminan y los reflectores se apagan. Lo que permanece es la confianza que cada persona que estuvo al servicio público y fue capaz de construir con sus decisiones y con el cumplimiento de su palabra.

En política, la credibilidad no se impone ni se presume; se gana todos los días. Y cuando la palabra vuelve a tener valor, también se fortalece la esperanza de que es posible construir gobiernos más cercanos, más responsables y verdaderamente comprometidos con la gente.

Porque, al final, la palabra también gobierna. Está nos define y nos suma si la sabemos llevar de manera congruente. La política rancia del engaño y la mentira no es la que suma y transforma. Esperemos que la política siga cambiando para dejar esas antiguas formas atrás. Hoy es tiempo de cumplir y transformar con la palabra y la acción como se ha hecho en Michoacán, y como nos seguirá llevando a construir y fortalecer la democracia de la mano de la ciudadanía que es a quienes nos debemos. Por que la palabra refrenda la famosa frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Saber servir es cumplir con la palabra.