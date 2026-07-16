Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Para que tu única preocupación este verano sea disfrutar, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) te invita a sumar la aplicación 911 Michoacán a tus preparativos de viaje. Al descargar esta plataforma totalmente gratuita en tu celular, aseguras una vía de comunicación directa y eficaz con los servicios de emergencia en todas las carreteras de la entidad.

La SSP exhorta a que aprovechen esta tecnología para transitar por el estado con mayor protección y confianza. Disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android, la aplicación facilita el enlace inmediato con los cuerpos de seguridad y emergencia, lo que agiliza la respuesta ante accidentes viales en cualquier tramo carretero de Michoacán.

Si durante tu trayecto tu vehículo presenta una falla mecánica, sufres un percance vial, presencias un accidente o detectas alguna situación que represente un riesgo para tu integridad, la app cuenta con un botón de pánico y opciones específicas para solicitar apoyo de las autoridades de manera rápida y sencilla.

Además, la plataforma permite reportar hechos delictivos o cualquier actividad sospechosa que pueda poner en peligro a quienes transitan por las vialidades del estado, contribuyendo a una atención más oportuna y al fortalecimiento de la seguridad.

La SSP recomienda descargar la aplicación antes de iniciar cualquier viaje, mantener activada la ubicación del dispositivo y utilizarla de manera responsable en caso de emergencia.